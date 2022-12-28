Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Житель Петербурга прикрепил к электронному заявлению на выдачу заграничного паспорта фотографию с телами детей, убитых вооруженным преступником в Казани в мае 2021 года. Теперь в мотивах и правовых последствиях его поступка разбираются полицейские.

President.tatarstan.ru Мемориал в память о погибших в гимназии № 175. Казань

Как сообщил порталу 78.ru источник в правоохранительных органах, фотография с последствиями страшного злодеяния в школьном классе поступила через портал Госуслуг в управление МВД России по Приморскому району Петербурга от имени 46-летнего мужчины, которому понадобился загранпаспорт.

Полицейским, которые отреагировали на эту выходку, мужчина объяснил, что около десяти раз не смог загрузить фотографию, сопровождающую заявление. «Он выпил, разозлился и загрузил снимок из гимназии № 175 в Казани», сопроводив заявление нецензурным выражением в графе «адрес проживания».

Сделанные на месте преступления фотографии с телами детей появлялись в день трагедии в ряде телеграм-каналов, откуда их могли скопировать и сохранить.

Напомним, 11 мая 2021 года вооруженный молодой человек совершил нападение на учителей и учащихся гимназии №175 в Казани. В результате произведенных им выстрелов и подрыва взрывного устройства девять человек погибли, из них семеро детей.