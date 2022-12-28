Москва, 28 декабря, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Причиной отмены запланированной ранее рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Псковскую область стала непогода и вызванные ею нелетные условия. Об этом глава государства заявил 28 декабря. Тем не менее Путин принял участие в церемонии открытия завода «Титан-Полимер», но в режиме видеоконференцсвязи.

Администрация президента России Владимир Путин на церемонии запуска производства на заводе «Титан-Полимер»

«Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды, поработаем тогда в уже привычной для нас онлайн-форме и сегодня увидим производство, которое компания «Титан-Полимер» развивает в Псковской области», — заявил президент.

Напомним, сегодня в Псковской области состоялось открытие завода «Титан-Полимер». Предприятие наладит выпуск необходимых полимерных материалов для фармацевтической сферы и для производства пищевой и непищевой упаковки. Завод станет одним из производств, рассчитанных на импортозамещение продукции, завозимой из-за рубежа.