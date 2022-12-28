Тель-Авив, Израиль, 28 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Глава переходного кабинета министров еврейского государства Яир Лапид заявил, что Израиль никогда не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Ни одно израильское правительство не допустит появления ядерного Ирана. Если нужно действовать — будем действовать. Я обсуждал это с будущим премьер-министром Биньямином Нетаньяху <…>», — говорится в сообщении Лапида, распространенном канцелярией главы кабмина 28 декабря.

Также Лапид отметил, что тема недопущения появления у Ирана ядерного оружия является одной из немногих тем, по которым «существует полное согласие» среди израильской общественности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что представители национальной безопасности Соединенных Штатов Америки и Израиля обсудили противостояние Ирану.