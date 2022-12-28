Тбилиси, 28 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Освобождение из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не должно быть условием для того, чтобы республике присвоили статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом 28 декабря заявил журналистам мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Он отреагировал на заявление европарламентария Яцека Сариуша-Вольского, сказавшего, что Грузию не примут в ЕС, если Саакашвили умрёт в тюрьме.

«Когда ставится знак равенства между освобождением/заключением Саакашвили и говорят о том, что если его не освободят, то Грузия не получит статус, я скажу своё личное отношение: нам вообще не нужен такой статус, пусть оставят себе», — заявил Каладзе.

При этом лидер партии заявил, что правительство Грузии сделает всё, что нужно для получения статуса кандидата в ЕС.

Напомним, сторонники и адвокаты Саакашвили с ноября утверждают, что он якобы погибнет, если его срочно не выпустят лечиться за границу. Это уже не первая волна подобных заявлений. О том, что экс-президент может скоро умереть, заявляют с октября 2021 года, когда его взяли под стражу.