Москва, 28 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Экс-командующий Северным флотом адмирал Олег Ерофеев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил корреспондентам ТАСС глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Венок

Бывший командующий Северным флотом был похоронен 28 декабря.

Напомним, адмирал ушел из жизни в субботу, 24 декабря. Олег Ерофеев родился 10 июля 1940 года в Петропавловске-Камчатском. Он командовал Северным флотом с 1992 по 1999 годы.