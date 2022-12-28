Саратов, 28 декабря, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие в Саратовской области унесло жизни четырёх человек. Об этом 28 декабря в своём телеграм-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

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«ДТП на трассе Энгельс ― Маркс, легковая машина и фура. Предварительно, четыре трупа, один из них ребёнок», ― уточнил глава минздрава.

Как сообщается в телеграм-канале «ЧП Саратов», инцидент произошёл в Энгельсском районе вблизи посёлка Прибрежный. Здесь столкнулся автомобиль «ВАЗ-2106» и фура. В результате ДТП погибли трое взрослых и ребёнок.

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Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего мужчину и транспортировали в карету скорой помощи в критическом состоянии. На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщал ИА REGNUM, в начале декабря в Саратове произошло ДТП с участием автобуса. В результате пострадали 11 человек.