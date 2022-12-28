Москва, 28 декабря, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Умер бывший генеральный директор «Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Владимир Нестеров. Он занимался проектом создания ракеты-носителя «Ангара». О кончине экс-директора сообщили в пресс-службе центра.

Анатолий Терентьев Центр им. М. В. Хруничева

Владимиру Нестерову было 73 года. О месте и дате похорон будет сообщено позже. О причине смерти ученого не сообщается.

Напомним, Несторов возглавлял Центр им. Хруничева с ноября 2005 года по август 2012 года. После этого он оставил пост и занимался работой над проектом ракеты-носителя «Ангара». В 2014 году Нестеров уволился из центра, завершив работу над проектом.

Напомним, Владимир Нестеров по образованию был инженером-механиком. Он лауреат Государственной премии Российской Федерации, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, награжден 22 ведомственными наградами Российского космического агентства, Российского авиационно-космического агентства, Федерального космического агентства, а также двумя орденами и 39 медалями Федерации космонавтики.