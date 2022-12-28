Москва, 28 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал, что посетит Псков. Об этом глава российского государства заявил 28 декабря перед запуском завода «Титан-Полимер» в Псковской области.

Елена Молчанова ИА REGNUM Псков

Владимир Путин принял участие в запуске завода в формате видеоконференции. Президент не смог присутствовать на открытии лично из-за погодных условий.

«Спасибо большое, обязательно буду», — ответил Владимир Путин на слова участников церемонии, которые сказали, что ждут главу государства в Пскове.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин, участвуя в открытии завода «Титан-Полимер» 28 декабря в Псковской области в режиме видеосвязи, заявил, что запуск завода будет способствовать укреплению промышленного суверенитета государства.