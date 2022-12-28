Харьков, Украина, 28 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. На территории Харьковской области во второй половине дня 28 декабря была объявлена воздушная тревога. Информация на эту тему размещалась на украинском ресурсе для оповещения жителей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

На территории Харьковской области воздушная тревога была объявлена в 15:47 мск. Позже её отменили.

Одновременно с этим воздушную тревогу украинские власти объявляли в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним, сегодня украинская сторона распространяла информацию о взрывах в Харькове. Официального подтверждения о нанесении ударов по этой территории Минобороны РФ не публиковало.