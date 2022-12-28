Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 28 декабря по видеосвязи принял участие в запуске производства на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Хочу подчеркнуть, государство будет поддерживать создание таких производств. Они нужны нам для динамичного развития экономики, увеличения выпуска собственной качественной продукции», — заявил Путин.

Президент также отметил, что региональные власти должны давать дополнительные стимулы малому и среднему бизнесу.

Ранее Владимир Путин отменил свою поездку в Псков. Причиной отмены визита стала нелетная погода в Санкт-Петербурге.