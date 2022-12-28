Тбилиси, 28 декабря, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Возле администрации президента Грузии в Тбилиси 28 декабря на акцию протеста вышли родственники погибших при режиме экс-президента страны Михаила Саакашвили и те, кто их поддерживает. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

По данным журналистов, протестующие опасаются, что действующий президент республики Саломе Зурабишвили поддастся на давление и помилует Саакашвили. Активисты заняли всю улицу перед администрацией и скандируют: «Нет помилованию» и «Пожизненное».

Сообщается, что участники акции грозятся не выпустить экс-президента за границу, даже если он окажется на свободе.

«У Саломе Зурабишвили есть время выйти и сказать нам, что она не помилует Михаила Саакашвили», — заявила участвующая в акции Лали Морошкина.

Зурабишвили выступила на брифинге и заявила, что акцию спровоцировали «слухи», которые о ней распространяют. На вопрос журналистов, собирается ли она помиловать экс-президента, глава республики не стала отвечать конкретно.

«Ответ на главный вопрос будет дан тогда, когда будет», — заявила Зурабишвили.

Напомним, сторонники Саакашвили запустили очередную волну призывов выпустить его на свободу, так как в противном случае он якобы умрёт из-за болезней или отравления тяжёлыми металлами. Отдельно представители оппозиции стали давить на Зурабишвили, имеющую право на помилование преступников. Возле её дома ежедневно собирается группа активистов требующих «не убивать» бывшего президента.