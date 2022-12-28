Нью-Йорк, США, 28 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Соединённые Штаты прилагают максимум усилий, чтобы лишить Иран возможности производить беспилотные летательные аппараты и якобы передавать их России «для использования на Украине». Об этом сообщает американская газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

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Отмечается, что это делается в рамках расширенной программы Вашингтона, цель которой ― не позволить Ирану развивать возможности по производству дронов, усложнить для России запуск этих беспилотников, которые, по утверждению Запада, Тегеран передаёт Москве. А если всё это окажется неэффективным, то обеспечить Киев средствами обороны, необходимыми для того, чтобы сбивать БПЛА. В последние недели масштабы этих усилий стали более очевидными, указывает издание.

«Силы США помогают украинским войскам в нацеливании на места, где беспилотники готовятся к запуску. Это сложная задача, поскольку россияне перемещают места запусков: с футбольных полей до парковок», ― указано в материале.

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Также отмечается, что для этого американцы спешно внедряют новые технологии.

Напомним, ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и их союзников сообщила, что Россия и Иран договорились о производстве иранских военных беспилотников на российской территории. В МИД РФ назвали подобные заявления необоснованными. В ведомстве отметили, что спекуляции на тему якобы поставок иранских беспилотников России ранее также не были ничем подтверждены.

Как сообщало ИА REGNUM, также в МИД РФ опровергли обвинения западных стран в том, что Иран поставляет в Россию беспилотники, которые затем используются на территории Украины. Как заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, таким образом страны Запада пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.