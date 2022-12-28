Псков, 28 декабря, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, участвуя в открытии завода «Титан-Полимер» 28 декабря в Псковской области в режиме видеосвязи, заявил, что запуск завода будет способствовать укреплению промышленного суверенитета государства.

Администрация президента России Владимир Путин на церемонии запуска производства на заводе «Титан-Полимер»

«Сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляют промышленный суверенитет России», — сказал глава российского государства.

Также президент отметил, что «Титан-Полимер» внесет огромный вклад в импортозамещение посредством производства десятков тысяч тонн полимерной продукции в год, востребованной в фармацевтической сфере при изготовлении медицинских препаратов.

«Уверен, что ваш завод, уважаемые коллеги, поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение», — заключил Путин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин подписал закон о регулировании производства алкогольной продукции в четырех новых регионах.