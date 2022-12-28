Москва, 28 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Ситуация с запасами топлива и ценами на бензин в России находится под контролем. Об этом 28 декабря заявил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

«Министерство энергетики (держит) ситуацию всегда под контролем. Запасы сформированы на НПЗ, ПНПО и по дизелю, и по бензину. По дизелю — примерно 3 млн тонн, по бензину — где-то 1,6 млн. Поэтому я не думаю, что нужно волноваться. Контролируем мы, контролируют нас», — сказал он.

Также глава Минэнерго указал, что цена на бензин в России увеличилась в уходящем году на 0,4% при уровне инфляции в 11,1%, а стоимость дизельного топлива — на 9,8%. При этом он подчеркнул, что за ценами на топливо постоянно ведётся контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что за 11 месяцев 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) России снизился только на немногим более 2%.