Москва, 28 декабря, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал увеличение количества оттепелей в стране. Об этом синоптик заявил 28 декабря, отвечая на вопрос журналистов, почему снегопад в Москве этой зимой неоднократно сменялся оттепелями.

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

По словам Романа Вильфанда, количество оттепелей зимой будет расти в России каждое десятилетие в связи с общим потеплением климата.

«Оказывается, что не было ещё ни одной суровой зимы, в которой ни разу не было бы оттепели. Оттепель в умеренных широтах — это естественное событие», — заявил синоптик на пресс-конференции в медиацентре «Россия сегодня», добавив, что с десятилетиями количество оттепелей будет увеличиваться.

По словам Вильфанда, последние годы частота потеплений увеличилось — летом такие периоды называются волнами жары, а зимой — оттепелями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал теплый январь в европейской части страны.