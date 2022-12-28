Путин: высокотехнологичные компании могут рассчитывать на поддержку
Путин заявил, что в России высокотехнологичные компании могут рассчитывать на поддержку
Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Российское руководство намерено поддерживать развитие высокотехнологичных компаний, заявил 28 декабря президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска производства на заводе «Титан-Полимер» (Псковская область).
Президент, который принимает участие в запуске в режиме видеоконференции, напомнил, что «Титан-Полимер» будет выпускать большие объёмы полимерной продукции.
Участвовавшие в создании предприятия специалисты использовали передовые технологии и инженерные решения. Запуск этого предприятия очень важен, ведь это укрепит промышленный суверенитет страны, сказал глава государства.
Он отметил, что работа этого производства внесёт свой вклад в импортозамещение. К тому же в Псковской области планируется создать промышленный кластер из предприятий, ориентированных на продукцию «Титан-Полимера».
Это означает, что появятся новые рабочие места, укрепятся экономика и социальная сфера Псковской области, новые заказы появятся у малого и среднего бизнеса, занятого в смежных отраслях.
Глава государства добавил, что помощь со стороны руководства страны в развитии современных, высокотехнологичных компаний будет продолжена, будут созданы «максимально комфортные условия для работы инвесторов».