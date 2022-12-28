Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Российское руководство намерено поддерживать развитие высокотехнологичных компаний, заявил 28 декабря президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска производства на заводе «Титан-Полимер» (Псковская область).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент, который принимает участие в запуске в режиме видеоконференции, напомнил, что «Титан-Полимер» будет выпускать большие объёмы полимерной продукции.

Участвовавшие в создании предприятия специалисты использовали передовые технологии и инженерные решения. Запуск этого предприятия очень важен, ведь это укрепит промышленный суверенитет страны, сказал глава государства.

Он отметил, что работа этого производства внесёт свой вклад в импортозамещение. К тому же в Псковской области планируется создать промышленный кластер из предприятий, ориентированных на продукцию «Титан-Полимера».

Это означает, что появятся новые рабочие места, укрепятся экономика и социальная сфера Псковской области, новые заказы появятся у малого и среднего бизнеса, занятого в смежных отраслях.

Владимир Путин «Хочу подчеркнуть, государство будет поддерживать создание таких производств. Они нужны нам для динамичного развития экономики, увеличения выпуска собственной качественной продукции».

Глава государства добавил, что помощь со стороны руководства страны в развитии современных, высокотехнологичных компаний будет продолжена, будут созданы «максимально комфортные условия для работы инвесторов».