Москва, 28 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В России будут создаваться комфортные условия для инвесторов, занимающихся производством в сфере высоких технологий. С таким заявлением 28 декабря выступил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии запуска завода «Титан-Полимер».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы продолжим содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов», — пообещал президент России.

Предприятие «Титан-Полимер», расположенное в Псковской области, является уникальным для России производством, которое будет обеспечивать Россию полимерами, в настоящий момент завозимыми из-за рубежа. Завод будет выпускать полимерную продукцию, необходимую в сфере изготовления медпрепаратов, а также для изготовления пищевой и непищевой упаковки.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода «Титан-Полимер» в режиме видеоконференцсвязи. Запланированное личное участие президента в этом мероприятии пришлось отменить из-за непогоды в Псковской области.