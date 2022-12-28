Москва, 28 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Нет ничего удивительного в том, что на должность посла Киева в Болгарии назначена сексолог Олеся Илащук. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова напомнила, что новоиспечённый дипломат была, «как заявлялось в рекламных материалах, специалистом по «орально-мануальным ласкам».

«Сегодня она посол Украины в Болгарии. Удивлены? Вот и зря. Именно этим и занимается украинская как бы дипломатия во главе с бункерным на мировой арене», ― написала представитель российского внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

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«Такое к ним и отношение: дать денег, подержать Зеленского за тыл, использовать Украину как средство предохранения от России», ― заключила российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад специалист по сексологии и драгоценным украшениям Олеся Илащук была назначена указом лидера киевского режима Владимира Зеленского представителем Украины в Болгарии. Отмечается, что новый посол никогда не работала в госструктурах и не имеет опыта деятельности в диппредставительстве.