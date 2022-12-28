Москва, 28 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. У покинувших РФ артистов следует конфисковать всё оставшееся в стране имущество через суд. Об этом изданию News.ru заявил член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков 28 декабря.

(сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc Алла Пугачева

«Эти либералы и предатели должны лишиться в России всего. Всё имущество через суд необходимо конфисковать и пустить на помощь бойцам в зоне СВО», — сказал сенатор.

Цеков также отметил, что в российском обществе должно присутствовать осуждение тех деятелей культуры, которые позволяют себе поливать Родину «грязью».

Ранее зампред Совета безопасности России, бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что радикальных оппозиционеров, покинувших страну, следует де-юре считать «врагами общества».