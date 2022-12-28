Москва, 28 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Закон о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС) подписал президент России Владимир Путин. Документ 28 декабря обнародован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Новый закон призван усовершенствовать налоговое законодательство, учитывая первые результаты пилотного проекта по апробации нового механизма уплаты налогов, при котором использовался единый налоговый платёж и его учёт налоговыми органами.

Также в документе уточняются некоторые нормы Налогового кодекса, которые регулируют вопросы формирования совокупной обязанности налогоплательщика, возврата формирующих положительное сальдо ЕНС денежных средств, а также порядка формирования «входящего» сальдо единого налогового счёта на 1 января 2023 года.

Поимо того, новым законом также уточняется порядок расчета пеней при доначислении налогов до 1 января 2023 года по решению налогового органа, а также при предоставлении налогоплательщику отсрочки или рассрочки.

Кроме того, документ предусматривает при положительном сальдо ЕНС налогоплательщика в случае его смерти возврат денежных средств на обычный счёт в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях налогообложения в ранее воссоединившихся с Россией Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.