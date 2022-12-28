Берлин, 28 декабря, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Накачивая Украину оружием, невозможно достигнуть разрешения конфликта. Для этого существуют мирные дипломатические возможности. Однако о них забыли многие в органах власти Германии, продолжая усугублять конфликт своей военной помощью. Такое мнение высказала 28 декабря депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт на своей странице в соцсети.

(сс) Martin Heinlein. DIE LINKE Сара Вагенкнехт

Она напомнила, что тот, кто поставляет оружие, хочет продолжения войны. Мира хотят те, кто договаривается на переговорах. Эти слова были написаны на одном из плакатов, которые политик увидела во время демонстрации.

«Я считаю, что это весьма точное замечание. Видимо, о мире просто и не идёт речи, речь о победе. И это местами даже открыто признается», — заявила депутат.

Напомним, накануне издание Der Spigel сообщило, что в 2022 году власти Германии одобрили поставки оружия киевскому режиму на сумму €2,24 млрд.