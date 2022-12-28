Донецк, 28 декабря, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины 28 декабря обстреляли Петровский район города Донецка из реактивных систем залпового огня, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

dvidshub.net РСЗО HIMARS

Уточняется, что обстрел по направлению н. п. Александрополь — г. Донецк (Петровский район) был зафиксирован в 16:00 мск. Всего со стороны киевских боевиков было выпущено 10 ракет из РСЗО.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали о фактах обстрела Донецка, Ясиноватой и Горловки со стороны ВСУ.

Передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за последние сутки российским военным удалось уничтожить три украинские реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» в районе города Северска.