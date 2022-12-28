Москва, 28 декабря, 2022, 16:20 — ИА Регнум. МИД России объявил 28 декабря сотрудника посольства Литвы в Москве персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Nikita Dezhurny МИД России

«Литовской стороне заявлен решительный протест в связи с необоснованной высылкой 1 декабря сего года сотрудника посольства России в Вильнюсе», — сказано в сообщении.

Уточняется, что один из дипломатов посольства Литвы должен покинуть территорию России в течение пяти дней.

Напомним, 1 декабря 2022 года МИД Литвы объявил российского дипломата персоной нон грата. В ведомстве объяснили, что причиной стала «деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом».