При обстреле ВСУ Ясиноватой повреждено здание детского сада
При обстреле боевиками ВСУ Ясиноватой получило повреждения здание детского сада
Донецк, 28 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками киевского террористического режима Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) получило повреждение здание детского сада. Об этом 28 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 декабря поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Ясиноватая: зафиксированы повреждения МБДОУ «Детский сад № 2», — говорится в сообщении.
При этом ранее киевские нацисты дважды подвергли обстрелам Ясиноватую, используя при этом снаряды натовского калибра 155 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что территория ДНР за последние сутки 35 раз подверглась новым обстрелам со стороны киевских боевиков.