Донецк, 28 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками киевского террористического режима Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) получило повреждение здание детского сада. Об этом 28 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Знак на пути в Ясиноватую

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 декабря поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Ясиноватая: зафиксированы повреждения МБДОУ «Детский сад № 2», — говорится в сообщении.

При этом ранее киевские нацисты дважды подвергли обстрелам Ясиноватую, используя при этом снаряды натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что территория ДНР за последние сутки 35 раз подверглась новым обстрелам со стороны киевских боевиков.