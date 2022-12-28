Москва, 28 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обратился к парламенту со словами благодарности за полноценное и ответственное взаимодействие с кабинетом министров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Хочу также поблагодарить депутатов Государственной думы, сенаторов, руководителей обеих палат парламента — Валентину Ивановну Матвиенко и Вячеслав Викторовича Володина — за конструктивное взаимодействие в создании правовой базы, нужной для достижения тех целей, которые ставит перед нами президент, и за всяческое содействие», — заявил Мишустин в ходе совещания 28 декабря.

Также в ходе совещания Мишустин призвал обсудить стратегию развития металлургической промышленности, насыщение рынка достаточным количеством легковых и других автомобилей, а также вопрос законодательных инициатив по интеграции школ, вузов и научных учреждений четырех новых регионов в правовое поле.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Михаил Мишустин на правительственном заседании назвал ситуацию на рынке труда в России стабильной, а также отметил исторический минимум уровня безработицы (3,7%).