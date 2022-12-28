Москва, 28 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В целом ряде отраслей российской экономики наблюдается рост. Об этом 28 декабря на заседании правительства России, подводя предварительные итоги года в экономике страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

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«В ноябре рост год к году наблюдается в строительстве, сельском хозяйстве, увеличивается выпуск электрооборудования», ― указал Мишустин.

Он также добавил, что положительные показатели отмечены в сфере производства транспортных средств, оборудования.

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«Восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан. Это существенный фактор для поддержки развития нашей экономики», ― подчеркнул глава российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в России строители достигли рекордных, исторических показателей по вводу жилья. По его словам, по итогам года будет преодолена планка в 100 млн кв. м.