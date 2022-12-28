Кривой Рог, Украина, 28 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. О взрывах в городе Кривом Роге Днепропетровской области сообщает 28 декабря Klymenko time.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что во всех украинских регионах объявлена воздушная тревога. За день тревогу украинские власти объявляли несколько раз.

Сейчас этот режим действует в Днепропетровской (с 15:46 мск), Харьковской (15:47 мск) областях, а также в контролируемой ВСУ части Запорожской области (15:47 мск).