Киев, 28 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В минкульте Украины отказались продлевать аренду двух храмов на территории Киево-Печерской лавры для Украинской православной церкви. Уведомление об этом уже направлено наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу.

Василий Верещагин. Великая церковь Киево-Печерской лавры (фрагмент). 1905

В посте в Telegram-канале ведомства сказано, что минкульт не рекомендует продлевать аренду в связи с истечением срока действия договоров, а также исходя из решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Напомним, с просьбой оставить в силе договор об аренде двух главных храмов — Трапезного и Успенского — обратился ранее к Владимиру Зеленскому наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Ранее митрополит Павел заявил, что с 1 января 2023 года священнослужителей могут не впустить в два крупнейших храма Киево-Печерской лавры — Успенский и Трапезный. Для разрешения этой проблемы священнослужитель УПЦ планировал встретиться 26 декабря с директором музея Киево-Печерской лавры.