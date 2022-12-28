Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В предстоящую новогоднюю ночь температура воздуха в Петербурге и на большей части территории Ленинградской области, а также соседних регионов, будет превышать нулевую отметку. Об этом сообщил 28 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя иллюминация

По словам специалиста, в Петербурге в новогоднюю ночь ожидается +2,2 градуса. «И только крайний восток Ленинградской области с отрицательной температурой, вся остальная территория Ленинградской, Псковской, Новгородской, юга Карелии — кто куда поедет — всё равно будет с положительной температурой, никуда от этого не деться», — заявил Колесов.

Синоптик объяснил, что такая погода определяется атлантическими циклонами, которые пришли на Северо-Запад к новогодним дням.

По словам Колесова, самым холодным день 1 января был в 1941 году — минус 27,7 градуса. В 1942 году, уже во время блокады Ленинграда, также в этот день было очень холодно — минус 26,1 градуса. В данном случае речь идет о ночных температурах. Самая низкая дневная температура 1 января отмечена в 2003 году — минус 21,3 градуса.

Экстремально тёплым было 1 января 2017 года, когда дневная температура достигла +4,5 градуса. «А самая теплая новогодняя ночь была в 1937 году, плюс 2,9 градуса», — сказал Колесов.