Москва, 28 декабря, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В ноябре 2022 года уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума, составив только 3,7%. Об этом 28 декабря заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе правительственного заседания.

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие

«Стабильной продолжает оставаться ситуация на рынке труда. В ноябре безработица достигла исторического минимума — 3,7%», — сказал он.

Также Мишустин уточнил, что это во многом является результатом работы, совместно проделанной депутатами Госдумы и российскими сенаторами в условиях беспрецедентных санкций Запада против РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что за 11 месяцев 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) России снизился только на чуть более 2%.