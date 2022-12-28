Ереван, 28 декабря, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Молодёжный союз партии «Дашнакцутюн» 28 декабря организовал в Ереване протестную акцию, на которой от властей Армении потребовали принять меры для разблокирования Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с внешним миром. Об этом сообщает агентство Yerevan․Today.

Министерство обороны России Лачинский коридор

По данным журналистов, акция стартовала от Института древних рукописей «Матенадаран». Активисты отправились колонной к зданию правительства Армении. Участники шествия вышли с плакатами: «Без Арцаха нет мира!», «Один человек не может решить судьбу всех», «Реальный виновник».

Представитель молодежного союза АРФД Севак Назарян заявил во время акции, что реальная ответственность за ситуацию лежит на правительстве Армении, несмотря на то, что в регионе присутствуют российские миротворцы, а также участвуют международные структуры.

«Ситуация, которая сегодня существует в Арцахе, сформировалась в результате заговорщической и некомпетентной деятельности этого правительства. Азербайджан для нас главный враг, это понятно, но в создавшейся ситуации виновато правительство Республики Армения», — сказал Назарян.

Напомним, Лачинский коридор остаётся заблокированным с 12 декабря. Это происходит из-за того, что толпа жителей Азербайджана, называющих себя экоактивистами, пыталась пройти в Нагорный Карабах на золоторудное месторождение. Российские миротворцы не дали им пройти через КПП, и активисты остались на дороге. Местные власти обеспечили их едой.