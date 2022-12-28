Ватикан, 28 декабря, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Здоровье бывшего главы Ватикана папы Бенедикта XVI ухудшилось. За него попросил молиться верующих папа Римский Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск I

«Я хотел бы попросить всех вас об особой молитве за папу Бенедикта XVI, который в молчании поддерживает церковь. Он очень болен, попросите Господа утешить его и поддержать его в свидетельстве любви к церкви до конца», — заявил понтифик 28 декабря.

Напомним, Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI, был избран на пост папы Римского в 2005 году, когда ему было 78 лет. Он стал вторым подряд папой-неитальянцем на Святом престоле. В 2013 году он отказался от поста, объяснив свое решение слабостью сил для выполнения своей миссии. В настоящее время возраст почетного папы Бенедикта XVI составляет 95 лет.