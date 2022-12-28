Таллин, 28 декабря, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер 28 декабря в интервью изданию ERR заявил, что большинство стран выступают против предложения Киева исключить Российскую Федерацию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«В данном случае нужно учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет», — заявил Вольмер.

Также вице-канцлер добавил, что считает вопрос об исключении России из СБ ООН бесперспективным и вредным для процесса разрешения конфликта на Украине.

Напомним, что на постоянной основе в Совете Безопасности состоят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания и каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов СБ ООН избирает Генеральная Ассамблея на срок до двух лет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова призвала игнорировать идею Киева об исключении РФ из Совета Безопасности ООН.