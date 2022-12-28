Москва, 28 декабря, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В возрасте 67 лет умер журналист, руководитель информационной службы телеканала «Россия-Культура» Владимир Лусканов. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба телеканала на портале «Смотрим. ру».

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Причина смерти Лусканова не раскрывается. Прощание с ним состоится 30 декабря в 13:00 на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, Владимир Лусканов являлся одним из создателей телевизионной программы «Вести-Москва». Помимо этого, журналист освещал вооружённые конфликты в Абхазии и вёл различные рубрики о российско-чеченской войне.