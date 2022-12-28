Москва, 28 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) России снизился только на немногим более 2%. Об этом 28 декабря заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе правительственного заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«По данным министерства экономического развития за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года — чуть более 2%», — сказал он.

При этом глава российского правительства уточнил, что в ряде сфер имеются положительные показатели в сравнении с аналогичными показателями 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что негативные прогнозы аналитиков из стран Запада о ситуации в российской экономике не сбылись.