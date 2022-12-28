Москва, 28 декабря, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Минобороны России получило партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С, сообщает 28 декабря Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в телеграм- канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод изготовил и передал Минобороны партию истребителей Су-57 в рамках программы поставок текущего года. В корпорации отметили, что выполнили программу 2022 года по производству не только Су-57, но и многоцелевых истребителей Су-35С.

«Самолёты, запланированные к поставкам в следующем году, уже находятся в производстве», — отметил гендиректор авиастроительной компании Юрий Слюсарь.

Запланировано, что к концу 2024 года вооруженные силы получат 22 истребителя Су-57, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин заявил, что в ходе специальной военной операции ВКС России используют истребители пятого поколения Су-57.

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