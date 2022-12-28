Таллин, 28 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Украинским беженцам, которые находятся в Эстонии, нужно посещать курсы по изучению государственного языка. Об этом 28 декабря заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас на телеканале ETV+.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община, которая не говорит по-эстонски», — сказала она.

Глава правительства отметила, что язык следует учить в том числе тем, кто планирует в будущем вернуться на Украину. Каллас считает, что будет неплохо, если там будет группа людей, говорящих на эстонском.

«В этом нет ничего плохого. Именно такой курс мы взяли с самого начала», — заявила премьер-министр страны.

При этом Каллас отметила, что в Эстонии у украинских беженцев большие проблемы с получением жилья, работы и мест в школах. Она также рекомендовала воспользоваться предложением Финляндии разместить у себя часть беженцев.