Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Автобаза «Смольнинское», обеспечивающая служебным автотранспортом петербургских чиновников и депутатов, объявила конкурс на закупку 55 новых легковых автомобилей. Ими должны стать автомобили Hyundai Sonata, тогда как ранее автопарк Смольного в основном пополнялся автомобилями Toyota и Audi, пишет 28 декабря «Деловой Петербург».

Hyundainews.com Hyundai Sonata 2021

Согласно закупочной документации, будут приобретены машины с бензиновым двигателем мощностью 180 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Комплектация должна включать круиз-контроль и датчики парковки.

Исходя из данных приложенной «Заявки о выдаче разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара», речь идёт об автомобилях Hyundai Sonata.

Начальная цена закупки составляет 211,9 млн рублей, которые будут выделены из средств городского бюджета. Поставка автомобилей ожидается к 15 декабря 2023 года.

Как отмечает «ДП», в марте предприятие «Смольнинское» объявляло два аукциона на закупку 81 автомобиля почти на 300 млн рублей. Помимо Hyundai Sonata, тогда был закуплен еще 21 автомобиль представительского класса. Японские и немецкие автоконцерны прекратили поставлять свои автомобили в РФ после начала специальной военной операции.