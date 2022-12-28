Джакарта, 28 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Индонезия планирует принять в 2023 году от 40 до 85 тысяч российских туристов. Об этом 28 декабря сообщило агентство ANTARA со ссылкой на представителя министерства туризма и креативной экономики страны Ни Маде Аю Мартини.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Мы нацелены на российский рынок», — сказал чиновник.

Помимо этого, Мартини добавил, что всего в 2023 году Индонезия намерена принять от 3,5 до 7,4 миллионов туристов со всего мира.

Напомним, по данным АТОР, с января по сентябрь 2022 года турпоток граждан РФ в Индонезию достиг отметки в 25 133 прибытия.