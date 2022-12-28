Грозный, 28 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Чечне 2023 год объявлен Годом чеченского языка. Глава республики Рамзан Кадыров принял такое решение в целях сохранения и развития родного языка чеченцев. В рамках мероприятий тематического года чеченский лидер объявил конкурс на лучшего знатока чеченского языка. Он продлится весь год.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Победителя конкурса ждет значительный приз — 5 млн рублей. Об этом глава республики заявил 28 декабря в своем посте в соцсети «ВКонтакте». Участником конкурса может стать каждый вне зависимости от возраста и пола.

«Я выполнил почётную миссию — объявил первый конкурс в новом году на знание чеченского языка, который завершится в конце 2023 года. Тот из конкурсантов, кто знает больше всех слов на чеченском языке, получит награду в пять миллионов рублей. Возраст и пол участников значения не имеют», — написал Кадыров.

Напомним, в 2021 году в Чечне объявляли конкурс на лучшие портреты семьи Кадыровых. Его победителю был обещан приз в размере 500 тыс. рублей.