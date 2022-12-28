Мелитополь, 28 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Через участие в боевых действиях на стороне ВСУ прошли не менее десяти тысяч польских наёмников, заявил 28 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Отметив, что в ВСУ идёт ротация, поэтому точных данных на настоящий момент нет, Рогов сказал, что в целом «через восточный фронт прошло не менее десяти тысяч поляков с начала специальной военной операции».

Речь идёт о непосредственном участии в боевых действиях, пояснил он в интервью ТАСС. А если к этому числу добавить «инструкторов, которые обучали вооружённые силы Украины, то можно ещё смело тысячи две добавлять».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным разведки Народной милиции ЛНР, в рядах ВСУ сейчас воюют наёмники из более чем 30 государств.