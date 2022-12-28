Пекин, 28 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Заявления представителей киевского режима о планах провести в ООН «мирный саммит» и устроить «трибунал» над Россией являются «абсолютно нереалистичной мечтой». Об этом говорится в опубликованной 27 декабря в китайской газете Global Times статье.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«С самого начала Киев надеялся надавить на Москву через глобальную дипломатию. Но ложная надежда, которую Запад даёт украинским властям, может только усугубить политическую напряжённость и усилить ненависть между двумя сторонами», — говорится в публикации.

По данным аналитиков издания, Россия остаётся мощной державой, а военная помощь Запада киевскому режиму оказывает поддержку Киеву, но не позволяет победить в противостоянии. Авторы статьи считают, что США должны действовать рационально, «а не раздувать пламя и помогать Киеву строить воздушные замки».

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на призыв Киева провести «мирный саммит» ответил, что готов выступить посредником на переговорах, но для этого нужно согласие всех сторон.