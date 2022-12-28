Вашингтон, 28 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Российская Федерация и Китайская Народная Республика одержали убедительную победу в борьбе с экономическими санкциями Соединенных Штатов Америки. Об этом 28 декабря сообщает издание Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира», — считает директор исследовательского центра Economist Intelligence Unit Агата Демаре.

Отмечается, что одними из главных факторов успешного ответа на американские санкции являются создание двусторонних валютных свопов, которые позволяют Москве и Пекину не использовать доллар во время проведения торговых операций, разработка новых платежных систем по типу западной SWIFT, а также внедрение защищенной от санкций цифровой валюты.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о планах главы государства встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.