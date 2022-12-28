Москва, 28 декабря, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Россия признает дипломы об образовании украинских абитуриентов. Но в случае, если желающие учиться в России прибыли в страну до 20 декабря ― даты прекращения действия соглашения об образовании с Украиной. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

«Дипломы об образовании, полученные до прекращения действия соглашения, будут признаны, ― пояснили в беседе с ТАСС в федеральном ведомстве. ― Если граждане прибыли в Россию для обучения до 20 декабря 2022 года, то полученные ими дипломы об образовании будут впоследствии также признаны на основании этого соглашения».

Что касается новых субъектов России ― Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, то в этом случае, пояснили в министерстве, процедуры дополнительного признания образования, полученного на этих территориях, для продолжения обучения и (или) профессиональной деятельности в России не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Украина денонсировала соглашения с Россией от 26 мая 2000 года о сотрудничестве в области культуры и о признании документов об образовании и учёных званиях. Решение правительства киевского режима касается трёх соглашений, заключённых между правительствами России и Украины: соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и учёных званиях, о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Соглашение продолжало действовать до 20 декабря 2022 года.