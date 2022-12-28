Париж, 28 декабря, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Во Франции на 74-м году жизни умерла португальская певица Теолинда Хоакина де Соуза Ланса, известная как Линда де Суза, сообщает агентство AFP.

Kevindax1809 Линда де Суза

Сообщается, что португальская певица скончалась в больнице в Нормандии от лёгочной недостаточности на фоне заражения коронавирусом.

Напомним, певица родилась в 1948 году в Португалии, но с 1969 года проживала во Франции. Она исполняла популярные песни в стиле фолк на португальском и французском языках. В феврале 2022 года певица стала почетным гостем на приеме в Елисейском дворце, посвященном открытию перекрестного культурного года между Португалией и Францией.