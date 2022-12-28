Нальчик, 28 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Погибший в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине капитан десантно-штурмовой дивизии Тимур Тамазов из Кабардино-Балкарии посмертно удостоен звания Героя России. Об этом 28 декабря сообщил глава республики Казбек Коков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, указом президента России звание Героя Российской Федерации присвоено нашему земляку — капитану десантно-штурмовой дивизии Тимуру Тамазову, посмертно», — написал он в своём сообщении.

Также глава Кабардино-Балкарии уточнил, что штурмовая группа под командованием капитана на протяжении нескольких часов вела сдерживание натиска превосходящих сил украинских нацистов, а сам Тамазов был тяжело ранен, однако продолжил командовать подчинёнными и лично уничтожил пятерых киевских боевиков, но затем скончался в госпитале от полученных ранений.

«По свидетельству командования, Тимур Тамазов умел вдохновлять бойцов на смелые и героические поступки. Прибытие на позиции подразделения под командованием капитана Тамазова повышало боевой дух и мобилизовало каждого военнослужащего, услышавшего об этом», — отметил Коков.

При этом он добавил, что подвиг Тамазова является примером беззаветного служения своей стране и верности Родине, свидетельством беспримерной отваги, высочайшей профессиональной подготовки и преданности боевому братству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ были уничтожены в ходе спецоперации в районе города Северска (ДНР).