Москва, 28 декабря, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Пять украинских гаубиц уничтожено 28 декабря в ходе спецоперации, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ShinePhantom 152-мм дивизионная гаубица 2А65 «Мста-Б»

Так, три украинские гаубицы «Мста-Б» уничтожены в районах сёл Петропавловка (Харьковская область), Берестовое (ДНР) и Чернобаевка (Херсонская область).

«В районах населённых пунктов Георгиевка и Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30», — отметил Конашенков.