Брюссель, 28 декабря, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Руководство Евросоюза намерено в 2023 году принять новый закон о мерах повышения энергоэффективности. Об этом 28 декабря сообщает брюссельский портал Euractiv, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Европейский союз

По данным журналистов, документ планируется принять, несмотря на слабый прогресс в переговорах между Европарламентом и властями стран, входящих в ЕС. При этом 31 декабря завершается период председательства в ЕС Чехии, которая старалась смягчить принятые ранее обязательства по экономии энергии.

Собеседник рассказал журналистам, что новый документ в основном согласован, остались политические вопросы. Планы по мерам в отношении отопления и охлаждения будут составлять местные власти, нужно только согласовать их с климатическими целями Брюсселя.

Напомним, меры энергоэффективности в ЕС начали принимать с 2021 года, поставив задачу достичь целей к 2030 году. Ужесточить меры решили в связи обострением энергокризиса, которое было спровоцировано антироссийскими санкциями.