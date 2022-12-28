Минск, 28 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Киев в одностороннем порядке разрывает отношения с Минском. Об этом представителям СМИ заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук 28 декабря.

Juan Antonio Segal Майдан Незалежности. Киев

«К сожалению, руководство Украины выбрало не тот путь. Это курс на деградацию наших отношений, на демонтаж нашего правового поля», — сказал замглавы белорусского МИД.

Отмечается, что таким образом Назарук прокомментировал выход Украины из ряда международных договоров с Белоруссией.

Ранее посол Ватикана в Белоруссии, католический архиепископ Анте Йозич заявил, что Минск может в очередной раз предоставить площадку для мирных переговоров Киева и Москвы. Дипломат также отметил, что белорусская сторона может выступить организатором диалога.