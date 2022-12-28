Москва, 28 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Россия намерена обеспечить выполнение целей спецоперации на Украине, сообщил 28 декабря глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам Сергея Лаврова, к целям России относится безопасность четырех новых регионов и недопущение создания угроз для безопасности.

«Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет — четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут», — заявил глава МИД России.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что процесс назначения нового представителя России при Европейском союзе является небыстрым процессом.